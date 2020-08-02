Колишня солістка групи «Срібло» Ольга Серябкіна вирішила вбратися в одне зухвале міні, блиснувши на камеру головною гордістю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Перший концерт після пандемії – done. Спасибі всім, хто був! Дуже вас люблю», — коротко говориться в повідомленні.

Серябкіна також поділилася фотографією, на якій позує в неймовірному міні, з-за чого в кадр потрапили розкішні і ідеальні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Яка красуня», «Вау, лялечка», «про боже, бомба», «красуня», «ти прекрасна», «шикарна жінка», «Ну що за красуня», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що колишня солістка групи «Срібло» Ольга Серябкіна показала літні знімки, зроблені під час відпочинку

Відома виконавиця пісень є володаркою струнких ніг і витонченою фігурою, яку вона не втрачає можливості продемонструвати у всій красі на своїй сторінці в Instagram.

В цей раз ефектна брюнетка показала кадри, зроблені під час морських прогулянок на скутері. Дівчина в чорних плавках і жилеті попозувала на водному мотоциклі, при цьому на одному з фото виставила напоказ свої довгі ноги, а на іншому - спокусливо присіла.

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