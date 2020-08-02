Українцям вирішили розповісти про те, кому найближчим часом варто очікувати підвищення зарплати

Про це розповів колишній міністр економіки Тимофій Милованов, передає «Україна 24».

«Окремим категоріям людей дійсно будуть піднімати зарплати. Але потрібно думати про всіх, не тільки про медиків. Коли у нас почалася війна, ми думали про військових - підняли їм, потім, коли боролися з корупцією, – підняли суддям. Зараз піднімаємо медикам», — зазначив він.

Також колишній чиновник розповів, кому з українців найближчим часом варто розраховувати на підвищення виплат.

«Думаю, що дійсно лікарям, поліцейським, вчителям будуть підвищувати зарплати, тому що ці люди сьогодні «на фронті», — підкреслив він.

До цього ми розповідали, що незабаром українцям повинні будуть підняти зарплату. Зокрема, у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що умови, в яких працюють співробітники екстреної медичної допомоги абсолютно неприпустимі, тому вони повинні отримувати набагато більше.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в час брифінгу.

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