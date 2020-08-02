Українських пенсіонерів попередили про те, що частина з них зможе отримувати підвищений розмір виплат

Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики Марина Лазебна, передає «Фокус».

«Якщо людина працює і відраховує у віці з 20 до 60 років з 5% зарплати, а потім протягом 15 років буде отримувати пенсію, то коефіцієнт заміщення зарплати пенсією з накопичувальної системи складе 26%. Припустимо, що ще 28–30% зарплати становитиме солідарна пенсія. Так можна буде розраховувати на сумарні виплати в обсязі більша частина колишньої зарплати. Щоб досягти таких показників за 30 років, потрібно відкладати 8% заробітку, за 20 років (з 40 до 60 років) — 14%», — зазначила вона.

Водночас Лазебна зізналася, що українцям, яким зараз вже під 40, доведеться залучити додаткові системи накопичення.

«Але для цього нинішнім сорокарічним доведеться поряд з відрахуваннями в загальнообов'язкову накопичувальну систему залучити ще й добровільні внески в НПФ», — підкреслила вона.

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