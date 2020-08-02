Модель Анастасія Квітко вирішила похвалитися новою розкішну подругу, яка затьмарила знаменитість своїми обсягами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На опублікованому знімку модель позує в прозорій білизні, з-під якої видніється значний «горіх». Крім нього, величезні обсяги моделі прикривав крихітний топ.

Дівчина задерла руки до голови, через що знімок вийшов особливо ніжним. Користувачі мережі буквально «засипали» красуню компліментами.

«На це неможливо дивитися, хороша крихта», «так гаряче — неможливо витримати», «боже, наряд зараз лопне ж», «мені сподобалося, схвалюю», «дуже красива», «божественний вигляд», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель білизни й купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардаш'ян", похвалилася апетитними формами

Модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці й пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.

Нові знімки дівчата в провокаційному вбранні з'явилися кілька годин тому на фанатських сторінках знаменитої красуні.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».

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