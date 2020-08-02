Відома фітнес-модель Ана Чері порадувала фанатів, посвітивши добром у надзвичайно непристойному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, спершу Чері позує в чорному прозорій білизні й панчохах, демонструючи елегантні форми та красу. Образ вона доповнила не менш ефектною зачіскою.
На другій фотографії Чері позує вже в червоній білизні, яке максимально відкривало розкішні принади моделі. З-за цього знаменитості довелося прикривати їх руками.
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Також модель поділилася фотографією в менш пікантному образі — синім купальнику, який доповнила топом на зав'язках. Крім того, на голові у знаменитості красувалася кепка.
Однак шанувальники Чері не змогли що-небудь сказати, адже кадрами знаменитість поділилася у себе в Сторіс.
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Так, модель позує в крихітному білизна, демонструючи розкішні та пружні форми на камеру. Як можна помітити, з-за надзвичайно тісної білизни її принади буквально «вирвалися» на свободу.
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