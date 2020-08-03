Погода в Україні 3 серпня порадує всіх, оскільки грозові дощі нарешті покинуть територію країни

Так, на західній Україні «перепочинок» від постійних дощів, повітря вдень прогріється до 24-28 градусів тепла. Вночі їх змінять комфортні 11-13 за Цельсієм, передає Politeka.

На півночі країни варто очікувати сонця і невеликій хмарності. Літо порадує українців тут потеплінням до 24-26 градусів за Цельсієм. У нічний час доби похолодає до 11-15 зі знаком «плюс».

У центральних регіонах також буде сонце — повітря прогріється до неймовірних 24-27 градусів тепла. Вночі їх змінять 12-14 за Цельсієм.

Українцям на півдні синоптики прогнозують потепління до 25-27 тепла, а вночі-близько 14-18 градусів зі знаком «плюс».

На півдні сьогодні також буде тепло і без дощів. Стовпчик термометра вдень прогріється до 25-27 за Цельсієм. А от вночі на вулиці буде «свіжо»: 12 до 14 тепла.

У Києві та області сьогодні, стверджують в Укргідрометцентрі, буде сонячно і тепло. Вдень українців порадують комфортними 23-26 градусами за Цельсієм. Вночі повітря охолоне до 11-13 тепла.

Сьогодні в ряді областей України, прогнозують синоптики, буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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