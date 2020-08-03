Біловолосі зірки – мрія багатьох чоловіків, артистки вміють вражати своїми образами, підкреслюючи красу різними вбраннями

Як відомо, колір волосся відіграє велику роль у зовнішності жінки, адже грамотно підібраний відтінок за типом обличчя може перевтілити до невпізнання. Представляємо вашій увазі топ зоряних блондинок, які захоплюють своїми світлими локонами вже не перший рік.

Часто локони знаменитостей блищать, правильно лежать і не мають вид "сухого гнізда" на голові. Артистки вміють не тільки підібрати відтінок при фарбуванні, але ще й знають, як правильно доглядати за осветленными пасмами, щоб ті завжди були в ідеальному вигляді і не ламалися при постійних укладках.

Гарні світлі волосся, вимагають постійного підтримання кольору. Тому, зірок з пофарбованими пасмами доводиться постійно звертатися до стилістів і зафарбовувати відростаючих коріння.

Холодний попелястий або теплий медовий відтінки освітленого волосся завжди додають образу ефектності. А ось пшеничні відтінки роблять образ більш ніжним. Всього кілька відсотків людей у світі можуть похвалитися тим, що вони блондини від природи. Решта — фарбовані.

Найчастіше, щоб не перепалювати волосся фарбами, артистки також тонують локони хоча б раз на місяць для підтримки кольору. На думку експерта, сучасні барвники безпечні для здоров'я волосся. Так що ці кошти не тільки додадуть кольором насиченості і яскравості, але ще й зроблять локони м'якими і рухливими.

З-за постійних зйомок, зірки також намагаються не публіки відмовлятися від укладок, сушіння феном і будь-яких лаків, адже вони буквально «випарюють» пігмент волосся, руйнують його, з-за чого колір тьмяніє і втрачає яскравість.

Біляві співачки та актриси також знають один секрет для ідеального блонда - засоби по догляду в обов'язковому порядку повинні бути зволожуючими. Звертаючи увагу на рівень кислотності кошти, можна зберегти цілісність локонів. Бажано, щоб рівень кислотності був з низьким рівнем pH. Шампунь, кондиціонер, маска, незмивні сироватки та олії — необхідний мінімум, який є на полицях у світловолосих знаменитостей.

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