Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни та купальників Ебі Ретчфорд похвалилася фігурою в незвичайному комплекті білизни

Як повідомляє Politeka.net, Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу.

Дівчина не боїться показувати свою фігуру в таких нарядах, які не кожен зважиться приміряти, адже вони занадто відверті і зовсім не приховують "заборонених" частин тіла. Новий знімок, який з'явився на її фанатської сторінці в Instagram став занадто відвертим навіть для неї (щоб побачити відповідне фото доскрольте новину до кінця).

Дівчина одягла для зйомки чорний бюстгальтер, який ледь стримував апетитні груди молодої красуні. Фото Ебігейл так сподобалося її фанатам, що вони вирішили запостити його пару раз. Образ знаменитої моделі доповнила стильна укладка, а також макіяж в бежево-пісочних тонах. Крім того, спокусливої нотки образу додали підтяжки і прозорі гольфи.

Білизна виконана в елегантному стилі і покликана зробити фігуру візуально ідеальною і пропорційною. І зрозуміло, Ебі Ретчфорд - кращий приклад, що так воно і вийшло. На знімку вона манить пальчиком, облизуючи губи.

Шанувальники написали зірці масу приємних слів, зазначивши яка у неї надзвичайна краса, так і спокуслива фігура.

«Гаряче», «Ти найкраща», «Завжди перша», «Вау!», «Супер крута, гаряча красуня моя улюблена», «Ти так прекрасна!», «Найсмачніша жінка», «Так солодко», «Краса без кордонів», «Абсолютно приголомшливий шедевр», «Чудове ефектне тіло, настільки смачне, ти богиня, я люблю тебе»,« Так гаряче», «Вау, ти світишся», - продовжують сипатися на дівчину компліменти.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд в ефектному купальнику показала свій найсоковитіший ракурс.

Як повідомляла Politeka, соковита Ебі Ретчфорд в мереживі влаштувала спекотне шоу для чоловіків: топ спокусливих образів.

Також Politeka писала, що апетитна Ебі Ретчфорд в піджаку без білизни блиснула значними «подружками».