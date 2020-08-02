Громадський діяч Андрій Пальчевський вважає, що депутати повинні розуміти, скільки грошей витрачають прості українці

Як передає Politeka.net, про це він заявив в ефірі ток-шок «Пульс» на «112 каналі». За словами Пальчевського, для нього стало шоком, коли він зрозумів, що витратив на корм для собаки і дві шоколадки третину пенсії українців.

«Ви знаєте, це холодний душ. Тому я хочу звернутися до всіх керівників, депутатів і т. д. Хлопці, перейдіть на готівкові гроші, поділіть їх приблизно на ті суми, які витрачають люди», - заявив він.

Пальчевський зазначив, що не раз спілкувався з рядовими робітниками. Коли вони йдуть щось купувати в магазин, вони дістають невеликі суми – 20-30 гривень.

«Це раз в 20 менше грошей, ніж у мене. А в мене раз в 10 тисяч менше, ніж у депутата. І виникає питання – як повинен вести себе моральний лідер? Показником для нас повинен бути Махатма Ганді – людина, яка фактично не витрачала гроші. Людина повинна розуміти, що таке трудова копійка. Інакше ти їздиш, виліз з вікна свого мерседеса, помахав всім, подивився у кого які діаманти. Треба спуститися з небес тим, у кого є гроші», - підкреслив громадський діяч.

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