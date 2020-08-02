Общественный деятель Андрей Пальчевский считает, что депутаты должны понимать, сколько денег тратят простые украинцы

Как передает Politeka.net, об этом он заявил в эфире ток-шок «Пульс» на «112 канале». По словам Пальчевского, для него стало шоком, когда он понял, что потратил на корм для собаки и две шоколадки треть пенсии украинцев.

«Вы знаете, это холодный душ. Поэтому я хочу обратиться ко всем руководителям, депутатам и т. д. Ребята, перейдите на наличные деньги, поделите их примерно на те суммы, которые тратят люди», - заявил он.

Пальчевский отметил, что не раз общался с рядовыми рабочими людьми. Когда они идут что-то покупать в магазин, они достают небольшие суммы – 20-30 гривен.

«Это раз в 20 меньше денег, чем у меня. А у меня раз в 10 тысяч меньше, чем у депутата. И возникает вопрос – как должен вести себя моральный лидер? Показателем для нас должен быть Махатма Ганди – человек, который фактически не тратил деньги. Человек должен понимать, что такое трудовая копейка. Иначе ты ездишь, вылез из окна своего мерседеса, всем помахал, посмотрел у кого какие бриллианты. Надо спуститься с небес тем, у кого есть деньги», - подчеркнул общественный деятель.

Напомним, что Андрей Пальчевский объяснил, почему депутаты возомнили себя небожителями: "они не могут без...".

Как сообщала Politeka, Пальчевский разнес власть за введение "новшеств" для украинцев: "превратили людей в рабов".

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл секрет, как сделать Украину популярным курортом: «Нам нужны…».