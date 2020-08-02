Цього разу старша дочка знаменитої співачки Олі Полякової показала, як веселилася зі своїм новим хлопцем і несподівано отримала травму
Так, в цей раз Маша, не так давно розповіла про свого нового хлопця, здивувала фото з молодою людиною. Майбутня модель не тільки вразила фанатів зухвалим чином і (Маша навіть встигла поцілуватися на камеру), але і спантеличила кадрами з травмованою під час вечора ногою, повідомляє Politeka.
Дівчині не так давно виповнилося лише 15 років, тому увага до юній зірці завжди прикута особливо сильно - її пости, нові фото, сторі і будь-які зауваження відразу ж обговорюють і активно коментують у мережі. Маша на хейтеров не реагує, а епатувати публіку дуже навіть любить.
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На своїй сторінці в Instagram 15-річна дівчина опублікувала серію знімків, зроблених під час прогулянки по місту з бойфрендом і кадри, зроблені після того, як їй ногу бинтують:
«А все так добре починалося 😂😂31.07.2020 - 1.08.2020», - написала Маша.
Ось що відповіли шанувальники:
«Це у кого нігті такі не подстриженые, капець, Маша! Якщо це у хлопця твого - чому мовчиш?? Руки, ноги повинні бути доглянуті», «Ви такі милі))», «Все з-за ваших Інтернетів...», «Про Боже, де ти його знайшла...», «Маша, видужуй💕», «Бідолаха, одужуй!», «Ти пробила носик? 😍», «Маруся знайшла собі пригоду на свою с*аку😂💘», «Навіщо проколювати носа,фу 🤦♂️», «Велика ймовірність того, що цей хлопець з тобою з-за грошей».
До цього юну дочку української виконавиці Олі Полякової Машу застукали під час поцілунку з хлопцем.
Як можна помітити, знімок зробив молодий чоловік під час поцілунку. Замість підпису, над ними видніється два сердечка.
При цьому прихильники Маші Полякової не смоли що-небудь сказати, адже знімок був розміщений у неї в Сторіс.
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