Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом десерту, який зможе приготувати будь-хто

Як передає Politeka.net, покроковий рецепт він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Хіменес-Браво підкреслив, що колумбійський брауні приготує навіть дитина.

Для приготування вам знадобиться:

225 гр вершкового масла;

4 плитки чорного шоколаду;

2 плитки молочного шоколаду;

300 гр цукру;

1/4 ч. л. ванілі;

4 великих яйця;

150 гр борошна;

1/2 ч. л. солі;

400 гр вареного згущеного молока.

Духовку треба розігріти до 175 градусів. Масло з чорним шоколадом слід розтопити в каструлі на повільному вогні. Яйця збийте з цукром і ваніллю. В розтоплений шоколад додайте яєчну суміш, збийте. Потім додайте борошно і сіль, після чого – молочний шоколад.

Половину суміші потрібно помістити у форму для випікання, а зверху намазати шаром згущеного молока. Зверху полити залишками шоколадної суміші.

Випікати брауні слід 30-40 хвилин.

За дві години пост шеф-кухаря зібрав більше 4 тисяч лайків. В коментарях йому залишили масу компліментів.

«Прикольний рецепт, треба приготувати», «Спасибі за рецепт, звичайно це дуже смачно», «Ну було дуже смачно! Я пробував!», «Уявляю як смачно) і як завжди дуже гарно», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив рецепт улюбленої страви.

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