Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом десерту, який зможе приготувати будь-хто
Як передає Politeka.net, покроковий рецепт він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Хіменес-Браво підкреслив, що колумбійський брауні приготує навіть дитина.
Для приготування вам знадобиться:
- 225 гр вершкового масла;
- 4 плитки чорного шоколаду;
- 2 плитки молочного шоколаду;
- 300 гр цукру;
- 1/4 ч. л. ванілі;
- 4 великих яйця;
- 150 гр борошна;
- 1/2 ч. л. солі;
- 400 гр вареного згущеного молока.
Духовку треба розігріти до 175 градусів. Масло з чорним шоколадом слід розтопити в каструлі на повільному вогні. Яйця збийте з цукром і ваніллю. В розтоплений шоколад додайте яєчну суміш, збийте. Потім додайте борошно і сіль, після чого – молочний шоколад.
Кароль захопила формами у занадто тісних лосинах: "Підкреслила, що треба"
Різкий крах курсу долара, в Нацбанку розкрили деталі: "Падіння гривні до..."
Обвал долара, урізання пенсій та ліквідація терориста під Полтавою — головне за ніч
Долар раптово змінив курс, НБУ вразив новими цифрами: що буде з гривнею після вихідних
Половину суміші потрібно помістити у форму для випікання, а зверху намазати шаром згущеного молока. Зверху полити залишками шоколадної суміші.
Випікати брауні слід 30-40 хвилин.
За дві години пост шеф-кухаря зібрав більше 4 тисяч лайків. В коментарях йому залишили масу компліментів.
«Прикольний рецепт, треба приготувати», «Спасибі за рецепт, звичайно це дуже смачно», «Ну було дуже смачно! Я пробував!», «Уявляю як смачно) і як завжди дуже гарно», - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив рецепт улюбленої страви.
Як повідомляла Politeka, зірка "Майстер Шеф" Хіменес-Браво поділився ідеальним для літа рецептом курки: "Дуже смачно!".
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво навчив, як правильно готувати "ту саму" карбонару: "Без вершкового масла і...".