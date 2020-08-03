Українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася після ролі в серіалі «Свати», порадувала прихильників новиною про новий проект
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Кошмал поділилася фотографією зі зйомок. Красуня з'явилася в неймовірно спокусливому образі. У неї була гарна зачіска та макіяж. Дівчина була одягнена в міні-плаття і босоніжки на підборах. Актриса виглядала дуже мило.
«Папік-2», - коротко підписала актриса фото, давши зрозуміти, що вона з'явиться в новому сезоні популярного серіалу.
За годину фото Кошмал зібрало понад 20 тисяч лайків. В коментарях шанувальники залишили масу приємних слів актрисі.
«Переглядаю всі сезони «Сватів» і розумію, що ти настільки виросла і змінилася! Люблю тебе», «Краса врятує цей світ!!!! Однозначно», «Ви така талановита! От би був новий сезон «Сватів» з вашою участю», «Лялечка», «Круто, і ви будете в цьому фільмі)», «Неймовірно красива дівчина», «Ніжки вогонь», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Анна Кошмал поділилася яскравим фото з відпочинку. Красуня приїхала в курортне містечко в Одеській області Базарьянка. Вона була одягнута в барвистий костюм, бандану і сонцезахисні окуляри. В руках Ганна тримала дві великі валізи з одягом.
Нагадаємо, що Анна Кошмал спустила одяг і показала, чим зачаровує чоловіків: "прямо в душу дивляться".
Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал побешкетувала на пляжі в хижому купальнику: "Сеньйора".
Також Politeka писала, що Анна Кошмал без зайвого одягу показала, як треба розслаблятися: "Мрійниця".