Українська співачка Ані Лорак блиснула стрункими ніжками під час відпустки

Популярна виконавча вирішила не відмовляти собі в літньому відпочинку і відправилася на один з відомих курортів в Грецію. Звідти Ані Лорак поділилася з шанувальниками свіжим знімком на своїй сторінці в Інстаграм, передає Politeka.net.

Ані Лорак позувала на тлі красивого морського і гірського пейзажу біля бухти. З такої нагоди вона вбралася в чорну трикотажну блузку на одне плече і також білі широкі шортики з високою талією, які дуже вдало підкреслили її схудлу фігуру і стрункі ноги.

Свій літній образ співачка доповнила в'єтнамками і сонцезахисними окулярами.

«Спасибі за гостинність!», - написала вона.

У коментарях користувачі мережі залишили масу компліментів артистці і побажали їй добре відпочити.

«Красуня! 😍 »,« Ооо, як здорово😍 Отличного відпочинку, Дива! »,« Чекаємо багато сонячних фотографій🙌🏻🥰, «Неймовірна», - пишу в мережі.

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак блиснула красою в білосніжній сукні з неймовірно великим подарунком:

"Вже зовсім скоро! Кожен може отримати ... », - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Лорак розповідає про свій новий конкурсі, в якому розігрує автомобіль. На знімках вона позує в білому міні-плаття, тримаючи в руках величезний букет квітів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Серед них був і популярний співак Сергій Лазарєв.

«Наречена», «нереально хороша», «божевільна. Красуня, слів немає »,« Ви така-така гарна »,« класна »,« Ви прекрасні »,« бомбезно »,« вау, який великий букет », - пишуть вони.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

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