Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує експериментувати своїми образами під час роботи

Як відомо. молода знаменитість не тільки співачка, але ще й пробуюча себе в різних ролях актриса, модель і останнім часом - діджей. Артистка вирішила показати в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці в розділі Сторі, як розважалася в нічному клубі вночі.

Даша представила свій образ, який доповнила золотими сережками і масивним кольє в тон іншим прикрасам. Ретро зачіска, топ-корсет золотистого відтінку, незвичайні штани трендового пошиття та взуття під колір корсета перетворили Дашу в справжню бунтарку.

Астаф'єва вирішила з'явитися в такому вигляді під час роботи діджеєм в клубі. Даша не тільки захопила своїм луком, але також показала, як веселилася в натовпі, розважаючи натовп.

А щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще й дбає про свою шкірі сама.

«протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово має макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним. У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь-який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», – зазначала раніше у своєму інтерв'ю Даша.

Так, на сторінці зірки артистка показала себе в одному халаті і з патчами на очах, нагадуючи про улюбленому догляді за шкірою.

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