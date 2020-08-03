Співачка Адель опублікувала фото, на якому вона без макіяжу

Як передає Poltieka.net, незвичайним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

В кадрі Адель без косметики позувала в облягаючому одязі під телевізором, в той час як там була зображена Бейонсе у відео на пісню Already.

"Спасибі, королева, за те, що ми завжди відчуваємо себе такими улюбленими завдяки твоєму мистецтва", - зазначила вона в підписі до світлини.

Шанувальники відчували змішані емоції, дивлячись на "оновлену" Адель. Деякі висловили захоплення змінами у зовнішності співачки, але були й ті, яким зірка не догодила - вони зазначили, що навіть її не впізнали.

Нагадаємо, що причиною кардинальної зміни зовнішності багато хто називав її розлучення, після чого вона стала активно займатися спортом. А друга причина - син Анджело, саме заради нього артистка зважилася на схуднення.

Тренер 32-річної співачки не згоден з такими чутками, і відкрив секрет такого неймовірного перетворення.

За його словами Адель ніколи не соромилася своїх форм, і підкреслив, що вони навіть не планували домогтися таких результатів.

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