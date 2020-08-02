Українська співачка MARUV показала відеозвіт зі свого останнього концерту

Так, останнім часом через обмеження та карантину зірка дуже мало виступала і давала досить мало концертів в цілому. Бажаючи надолужити згаяне, дівчина почала повертати тіло у форму, а також вже поділилася першим відеозвітом з виступу, який пройшов кілька днів тому.

У новому ролику Ганна блищала в незвичайному тонкому комбінезоні з леопардовим принтом і спеціальними тканинними вставками чорного кольору. При цьому образ дівчини доповнила незмінна взуття - чорні стрипи на супер-високих підборах.

«Який класний трек 😍😍😍😍😍», «Ти просто золотко🔥🔥», «Офігєть😍😍😍😍», «Здуріти💕», «Пісня класна!у Лободи *зно», «Богині», «Горячооо😍🔥🔥🔥», «🔥 Це дуже Красиво 🔥», «Просто🔥🔥🔥», «Красива дівчина ти», «Офигительно🔥🔥🔥🔥🔥👍», «Про господи🤤🤤», «Любов 💕», «😍😍😍😍😍😍мурашки по шкірі просто 😍🔥», - написали користувачі.

Щоб привертати увагу до себе, артистка намагається в кожній зйомці робити акцент на чомусь новому, однак при цьому не змінює власний стиль. На сторінці Анни в Instagram і Facebook з'явилися жаркі кадри в сміливому і одночасно з тим інтригуючому образі. З укороченим каре з такою ж чубчиком Корсун блищала в чорній міні-сукні, доповнивши вбрання тонкими рукавичками з сіточки і капроновими коглотками такого ж відтінку.

Як відомо, не так давно співачка виставила серію пікантних кадрів, які були зроблені під час зйомок кліпу Maruv & BOOSIN — I Want You. Так, артистка позувала в чорній міні-сукні, чорних прозорих панчохах і туфлях-човниках, виставивши напоказ струнку фігуру. Деталі образу здалися фанатам приголомшливими, про що вони тут же поспішили написати в коментарях.

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