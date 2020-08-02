Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, показала, як потрібно правильно "занурюватися у серпень"

Так, в цей раз, спеціально до початку останнього місяця літа, Віра показала, як готова із головою зануритися в робочі будні. І зробила артистка це досить оригінально - поділилася роликом в соціальній мережі Instagram.

При цьому в записи Віра позувала в стильному чорному піджаку з вишивкою і сонцезахисними окулярами. Визираючи крізь вікно на даху машини, артистка з серйозним виразом обличчя показала, як "занурюватися" в серпень правильно.

«1й день останнього місяця літа, пірнаю у серпень з головою 🤍 Як ваше літо?», - написала Віра.

Ось що відповіли шанувальники:

«Літо пролетіло, все залишилося позаду ...», «Ми з тобою!)»,у мене сьогодні ін 😂❤️», «Чудова дівчинка😘😍», «Молодість не знає заборон,Вимагає вічно горіти. Тільки вона швидкоплинна, як літо. Потрібно закохатися встигнути», «Шикарного вам серпня ❤️», «А наше літо.., не знаємо куди поїхати ..., порадьте🤗», «В Омську літо прийшло +32», «Оскар в студію 🤣🤣🤣», «Вечериночка😍😍Хлопці танцюють...».

Також на своїй другій сторінці співачка вирішила поділитися простим селфи. Віра позувала у вільному сукню кремового відтінку без макіяжу і укладок. При цьому в підписі зірка розповіла, що насправді ніякого масажу для шкіри обличчя не робила і не хоче.

Розкриваючи секрети догляду за собою, Віра написала, що їй дуже часто пишуть, роблю вона гімнастику особи ( при цьому кажуть, що хтось з майстрів говорив, що саме за їх системі вона її і робить ).

«Я не роблю гімнастику особи. 🙅🏼‍♀️ Чому то навіть не пробувала. От не лежить душа і все. Але мої подруги і сестра робили. Проходили курси і тд). Були різні відгуки, але я зрозуміла, що саме мені це не моє. Але мені підходять самомасажу. Я пішла на марафон за ним. При моєму графіку виділити годину на самомасаж обличчя і вправи для шиї, спини, постави щодня здавалося зовсім неможливим )) але я впоралася)) правда, з невеликими огріхами 🙈 І все ж, марафони закінчилися, а я продовжую використовувати відповідні особливо мені вправи», - розповіла Віра.

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