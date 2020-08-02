Известная украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно проживает и работает в РФ, показала, как нужно правильно "погружаться в август"

Так, в этот раз, специально к началу последнего месяца лета, Вера показала, как готова окунуться с головой в рабочие будни. И сделала артистка это весьма оригинально - поделилась роликом в социальной сети Инстаграм.

При этом в записи Вера позировала в стильном черном пиджаке с вышивкой и солнцезащитными очками. Выглядывая сквозь окно на крыше машины, артистка с серьезным выражением лица показала, как "погружаться" в август правильно.

«1й день последнего месяца лета, ныряю в август с головой 🤍 Как ваше лето?», - написала Вера.

Вот что ответили поклонники:

«Лето пролетело, всё осталось позади ...», «Мы с тобой!)»,у меня сегодня др 😂❤️», «Замечательная девочка😘😍», «Молодость не знает запретов,Требует вечно гореть. Только она скоротечна, как лето. Нужно влюбиться успеть», «Шикарного вам августа ❤️», «А наше лето.., не знаем куда поехать ..., посоветуйте🤗», «В Омске лето пришло +32», «Оскар в студию 🤣🤣🤣», «Вечериночка😍😍Ребята танцуют...».

Также на своей второй странице певица решила поделиться простым селфи. Вера позировала в свободном платье кремового оттенка без макияжа и укладок. При этом в подписи звезда рассказала, что на самом деле никакого массажа для кожи лица не делала и не хочет.

Раскрывая секреты ухода за собой, Вера написала, что ей очень часто пишут, делаю ли она гимнастику лица ( при этом говорят, что кто-то из мастеров говорил, что именно по их системе она ее и делает ).

«Я не делаю гимнастику лица. 🙅🏼‍♀️ Почему то даже не пробовала. Вот не лежит душа и все. Но, мои подруги и сестра делали. Проходили курсы и тд). Были разные отзывы, но я поняла, что именно мне это не мое. Но мне подходят самомассажа. Я пошла на марафон по ним. При моем графике выделить час на самомассаж лица и упражнения для шеи, спины, осанки каждый день казалось совсем невозможным )) но я справилась)) правда, с небольшими огрехами 🙈 И все же, марафоны закончились, а я продолжаю использовать особенно подходящие мне упражнения», - рассказала Вера.

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