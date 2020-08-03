Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, вразила зухвалим фото

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для відомих журналів: Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Вона активно веде свою сторінку в мережі Instagram, де публікує знімки у відвертих вбраннях: білизні і купальниках. Тому не дивно, що на новому фото вона знову позувала в нижній білизні (щоб подивитися фото доскрольте новину до кінця).

Цього разу знаменита модель приміряла образ спокусливої ковбойши. Зйомка, влаштована у спальні, на тлі розкішного ліжка, вийшла яскравою і провокаційною. Володарка найкрасивіших сідниць одягнула ковбойський капелюх і червону нижню білизну, яка підкреслила апетитні груди знаменитості і її довгі ноги.

Завдяки відвертій ефектній позі Сьюзі продемонструвала свої пишні форми у всій красі.

Спокусливий знімок набрав максимум коментарів, лайків і переглядів. Фолловери зірки зізнаються, що їм подобається її сміливий вибір одягу та дарують їй компліменти:

«Все у тебе просто чудово ... Суперечці немає ... я пишаюся тим що на моїй землі, найшикарніші дівчата. Просто цікавий твій сенс життя., Тобі лестить що 99,9% просто банально тебе хочуть? Ти красива !!! Люди, що залишилися в пам'яті ... після, прости, нашого відходу ....», «Цікавий виглядок😍», «Яка ти шикарна».

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