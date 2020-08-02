Відома балерина Анастасія Волочкова показала себе в недбалому вигляді поряд з адвокатами

В цей раз балерина вирішила показати, як проводила зустрічі вдома в недбалому вигляді поряд з адвокатом та його колегою. Як виявилося, у Волочкової все ще є незавершені справи, які вона повинна вирішити з адвокатом.

Не так давно російська артистка знову оскандалилася – відправившись в село під час карантину, відвідала закритий для відвідин храму. Знаменитість дізналася від правоохоронців, що Дівєєвського храм закритий і навіть була обурена тим, що її оштрафували в суді.

Їй навіть довелося заплатити штраф, але вона заявила, що має намір домогтися справедливості.

«А сьогодні ювілей видатного адвоката і мого друга Віктора Швець @advokat_victor_shvets ми відзначаємо у мене вдома в колі прекрасних людей і його колеги Анжеллы @_an_zhela_ 🌺 Вирішили по-домашньому😊🔥,» - написала Волочкова, позуючи в світло-сірих джинсах і майці з тигрицею на грудях на новому фото.

Раніше Анастасія довгий час розповідала, що перейшла на нову дієту, обмежила харчування і навіть на світських заходах їсть салати і варені овочі. Схоже, це дало свої плоди - під час останнього публічного виходу в світ Анастасія виглядала незвично.

Змарніла фігура скандальної балерини відразу ж кинулася в очі на нових фото в соціальній мережі Instagram. Балерина приміряла супер-коротке темно-синє джинсове сукню і вдягнула шубу незважаючи на теплу погоду. При цьому її світле волосся виглядали дещо неухоженно.

«Я так люблю приємні сюрпризи!🙏 І дуже ціную увагу!🙏🌺 Приїхала на зустріч в Сіті. В улюблений ресторан Bamboobar @bamboobarmsk 🔥 Навпроти нього знаходиться студія квітів @studiolarose 🌺 І ось спочатку співробітники салону, знаючи, що я люблю квіти, зустріли мене з невеликим букетиком півоній.🙏

А, дізнавшись, що я буду в ресторані, зібрали для мене чарівну композицію з півонія і пір'їнок і піднесли мені її несподівано🙏🌺 Якщо ви, перебуваючи в Сіті, захочете порадувати красою друзів і близьких, не проходьте повз цієї студії квітів.😊 😉🌹 Мені так приємно! Раечка, спасибі!», - написала Анастасія. Раніше за подібне фото Анастасії користувачі написали багато едиких слів, порекомендувавши одягатися скромніше, адже вона "вже не підліток".

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