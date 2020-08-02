Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя в небрежном виде рядом с адвокатами

В этот раз балерина решила показать, как проводила встречи дома в небрежном виде рядом с адвокатом и его коллегой. Как оказалось, у Волочковой все еще есть незавершенные дела, которые она должна решить с адвокатом.

Не так давно российская артистка снова оскандалилась – отправившись в деревню во время карантина, посетила закрытый для посещений храм. Знаменитость узнала от правоохранителей, что Дивеевский храм закрыт и даже была возмущена тем, что ее оштрафовали в суде.

Ей даже пришлось заплатить штраф, но она заявила, что намерена добиться справедливости.

«А сегодня юбилей выдающегося адвоката и моего друга Виктора Швец @advokat_victor_shvets мы отмечаем у меня дома в кругу прекрасных людей и его коллеги Анжеллы @_an_zhela_ 🌺 Решили по-домашнему😊🔥,» - написала Волочкова, позируя в светло-серых джинсах и майке с тигрицей на груди на новом фото.

Ранее Анастасия долгое время рассказывала, что перешла на новую диету, ограничила питание и даже на светских мероприятиях ест салаты и вареные овощи. Похоже, это дало свои "плоды" - во время последнего публичного выхода в свет Анастасия выглядела необычно.

Исхудавшая фигура скандальной балерины сразу же бросилась в глаза на новых фото в социальной сети Инстаграм. Балерина примерила супер-короткое темно-синее джинсовое платье и надела шубу несмотря на теплую погоду. При этом ее светлые волосы выглядели несколько неухоженно.

«Я так люблю приятные сюрпризы!🙏 И очень ценю внимание!🙏🌺 Приехала на встречу в Сити. В любимый ресторан Bamboobar @bamboobarmsk 🔥 Напротив него находится студия цветов @studiolarose 🌺 И вот сначала сотрудники салона, зная, что я люблю цветы, встретили меня с небольшим букетиком пионов.🙏

А, узнав, что я буду в ресторане, собрали для меня волшебную композицию из пион и перышек и преподнесли мне ее неожиданно🙏🌺 Если вы, находясь в Сити, захотите порадовать красотой друзей и близких, не проходите мимо этой студии цветов.😊 😉🌹 Мне так приятно! Раечка, спасибо!», - написала Анастасия. Ранее за подобное фото Анастасии пользователи написали много едиких слов, порекомендовав одеваться скромнее, ведь она "уже не подросток".

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