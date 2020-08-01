Український хореограф і суддя шої "Танці з зірками" Влад Яма показав, наскільки йому пощастило з красивою дружиною Лілією

Знаменитість опублікував фото своєї другої половинки в соціальній мережі "Інстаграм", пише Politeka.net.

На знімку Лілія Яма позує на тлі моря, блискучого в світлі сонця. На ній екстравагантне плаття, яке вигідною підкреслює її бюст. Варто відзначити, що красуня не наділа під нього бюстгальтер, через що образ став ще більш пікантним. Його довершила крислатий капелюх, яким Лілія закрила половину свого обличчя, ніби від сліпучих променів сонця. До того ж, вона піднесла до губ ніжну польову квітку.

Користувачі соціальної мережі захоплено оцінили зовнішній вигляд дружини Влада Ями та висловили своє захоплення в коментарях до запису:

"Яка вона у вас гарна 😍🔥❤️"; "Тільки з хорошим садівником квітка цвіте 🌹😊😍❤️🔥"; "Ви шикарні в парі! Якщо жінка пише красою і доглянута як найкрасивіший квітка планети, то це означає, що у неї хороший "садівник" !"; "Дуже красива і стильна жінка! Зі своїм щастям в очах і шармом! Любові! 🔥🔥🔥👍👍👍🤗"; "Екстравагантна жінка, дуже красиво"; "Вона просто магіческая✨✨ пощастило ж вам😏 ♥ ️"; "Шикарне фото шикарної жінки 🔥😍".