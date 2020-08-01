Українська співачка MARUV показала ідеальні форми в новій оригінальній фотосесії

На своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм співачка, справжнє ім'я якої Анна Корсун, опублікувала кілька знімків, зроблених в дуже цікавою локації, передає Politeka.net.

Артистка позує в білому циліндрі, приймаючи дуже сексуальні знімки. На ній чорний прозорий комбінезон зі щільними вставками і взуття на високій шпильці, яка робить і без того довгі ноги артистки ще стрункішими.

Образ доповнюють укладка і насичений вечірній макіяж: смокі-айс та темно-червона помада.

На перших двох фото зірка впирається ногами і руками в краї локації, вигнувшись і демонструючи всі лінії стрункої фігури.

На третьому знімку вона лежить головою вниз, обхопивши обличчя руками і підняв схрещені ноги вгору.

На останньому фото вона лежить на спині, повернувши обличчя до камери і піднявши руки над головою. Її ноги зігнуті в колінах.

I'm a little rascal 😎 («Я маленька негідниця») - підписала знімок MARUV.

«Класна попка! ❤️», «Хороша», «Завжди найкраща. 👏👏», «оце шедевр 👍😍😍😍🔥 », - поспішили написати шанувальники артистки.

Раніше ми розповідали, що MARUV показала, як тренується з дівчатами спеціально до нового концерту.

Не так давно співачка розповіла, як переживала карантин, як скасувала частину концертів через нього і як тепер проходять її будні. Займаючись підготовкою до епічного повернення, схоже, Анна не шкодує себе і колег. Завдяки своїм танцям виступи Корсун дуже приваблюють аудиторію, тому дівчина займається з командою чи не щодня.

Цього разу Анна в чорних велосипедках і чорній майці блиснула розтяжкою на одному з тренувань. Дівчина показала, як танцює з колегами і не соромиться природного дещо змученого вигляду.

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео

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