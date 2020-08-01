Українська співачка MARUV показала ідеальні форми в новій оригінальній фотосесії
На своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм співачка, справжнє ім'я якої Анна Корсун, опублікувала кілька знімків, зроблених в дуже цікавою локації, передає Politeka.net.
Артистка позує в білому циліндрі, приймаючи дуже сексуальні знімки. На ній чорний прозорий комбінезон зі щільними вставками і взуття на високій шпильці, яка робить і без того довгі ноги артистки ще стрункішими.
Образ доповнюють укладка і насичений вечірній макіяж: смокі-айс та темно-червона помада.
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На перших двох фото зірка впирається ногами і руками в краї локації, вигнувшись і демонструючи всі лінії стрункої фігури.
На третьому знімку вона лежить головою вниз, обхопивши обличчя руками і підняв схрещені ноги вгору.
На останньому фото вона лежить на спині, повернувши обличчя до камери і піднявши руки над головою. Її ноги зігнуті в колінах.
I'm a little rascal 😎 («Я маленька негідниця») - підписала знімок MARUV.
«Класна попка! ❤️», «Хороша», «Завжди найкраща. 👏👏», «оце шедевр 👍😍😍😍🔥 », - поспішили написати шанувальники артистки.
Раніше ми розповідали, що MARUV показала, як тренується з дівчатами спеціально до нового концерту.
Не так давно співачка розповіла, як переживала карантин, як скасувала частину концертів через нього і як тепер проходять її будні. Займаючись підготовкою до епічного повернення, схоже, Анна не шкодує себе і колег. Завдяки своїм танцям виступи Корсун дуже приваблюють аудиторію, тому дівчина займається з командою чи не щодня.
Цього разу Анна в чорних велосипедках і чорній майці блиснула розтяжкою на одному з тренувань. Дівчина показала, як танцює з колегами і не соромиться природного дещо змученого вигляду.
Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео
А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ кращих поз для фотосесії