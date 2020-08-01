Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про нові правила відпочинку під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, заступник голови МОЗ розкрив українцям подробиці під час брифінгу.

З 1 серпня чиновники розподілили всі області України по чотирьом карантинним зонами у залежності від санітарно-епідемічних показників. Регіон можуть перемістити з однієї зони в іншу, якщо ситуація покращиться або погіршиться.

Віктор Ляшко зазначив, що українці з "помаранчевої" зони не зможуть відправитися в оздоровчі заклади в "зеленій" або "жовтій". Особливо це стосується дитячих таборів, які зобов'язані не приймати дітей на нові зміни. Втім, виганяти вихованців ніхто не буде - вони зможуть відпочивати до завершення зміни.

"Коли регіон переходить до помаранчевої зони, діє заборона прийому оздоровчими закладами, які знаходяться в зеленій або жовтій зоні, дітей з помаранчевої зони на період, поки діє обмеження в цій зоні", - підкреслив Віктор Ляшко.

Крім того, як поінформував Віктор Ляшко, з 1 липня змінилися правила в'їзду в країну як для іноземців, так і для українців. Так прибулим з "зеленої" зони необхідно надати поліс медичного страхування - з ним можна перетнути кордон без особливих проблем. Якщо ж турист приїжджає з "червоної" зони, крім страховки потрібно показати ПЛР-тест або пройти його протягом доби. В іншому випадку, доведеться два тижні провести в ізоляції.

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