Актриса Анастасія Задорожна, яка прославилася фільмами студії "Квартал 95", показала своє нефарбоване обличчя

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала відверте фото на своїй сторінці в "Інстаграм".

На ньому Анастасія Задорожна позує в домашній обстановці. Вона сидить в кріслі, притискаючи до себе собаку, яка в цей момент заплющила очі - ймовірно, вихованець просто спить.

На окрему увагу заслуговує зовнішній вигляд актриси. Знаменитість здалася зовсім без макіяжу, в простій сірій футболці. До того ж, Анастасія Задорожна зробила собі дивну зачіску - зібрала волосся на маківці, а окремі локони неакуратно падають на лоб. У такому вигляді зірку відразу і не впізнаєш.

"Хтось спить, а хтось скромно« висиджує »план з порятунку всіх шкіряних носів :) Ще не придумали, але почекайте-ми зайняті цим всього пару годин :)", - підписала Настя публікацію.

У коментарях користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність Задорожної і її плани на майбутнє:

"Так мило😍"; "Чубчик норм"; "Яка милота👍"; "Гарненька жінка 🌹😍"; "А хто-то божеволіє за зеленоокою красунею, що веде шоу "Контакти"))); "На добраніч двом носикам людському і собачому !!!"; "Обожнюю Тебе 😊".

Нагадаємо, гаряча зірка фільмів з Зеленським приголомшила зміною в житті: "Ну ніфіга собі!"

Як повідомляла Politeka, Анастасія Задорожна дала пораду всім жінкам, з чого почати весну

Також Politeka писала, що зірка «Кріпосної» несподівано видала свою таємницю: «По зальоту?»