Актриса Анастасія Задорожна, яка прославилася фільмами студії "Квартал 95", показала своє нефарбоване обличчя
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала відверте фото на своїй сторінці в "Інстаграм".
На ньому Анастасія Задорожна позує в домашній обстановці. Вона сидить в кріслі, притискаючи до себе собаку, яка в цей момент заплющила очі - ймовірно, вихованець просто спить.
На окрему увагу заслуговує зовнішній вигляд актриси. Знаменитість здалася зовсім без макіяжу, в простій сірій футболці. До того ж, Анастасія Задорожна зробила собі дивну зачіску - зібрала волосся на маківці, а окремі локони неакуратно падають на лоб. У такому вигляді зірку відразу і не впізнаєш.
Асмус показала, як розважається ночами у ванній: "Чекаємо Текст 2"
Індексація пенсій та надбавки до виплат, термінова заява Мінсоцполітики: "Підвищать тим, хто..."
Басков похвалився поповненням і показав свою крихітку: «Тепер удвічі щасливіший»
Нестаріюча Пугачова приголомшила видом на пляжі в купальнику: «У такому віці...»
"Хтось спить, а хтось скромно« висиджує »план з порятунку всіх шкіряних носів :) Ще не придумали, але почекайте-ми зайняті цим всього пару годин :)", - підписала Настя публікацію.
У коментарях користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність Задорожної і її плани на майбутнє:
"Так мило😍"; "Чубчик норм"; "Яка милота👍"; "Гарненька жінка 🌹😍"; "А хто-то божеволіє за зеленоокою красунею, що веде шоу "Контакти"))); "На добраніч двом носикам людському і собачому !!!"; "Обожнюю Тебе 😊".
Нагадаємо, гаряча зірка фільмів з Зеленським приголомшила зміною в житті: "Ну ніфіга собі!"
Як повідомляла Politeka, Анастасія Задорожна дала пораду всім жінкам, з чого почати весну
Також Politeka писала, що зірка «Кріпосної» несподівано видала свою таємницю: «По зальоту?»