Актриса Анастасия Задорожная, которая прославилась фильмами студии "Квартал 95", показала свое ненакрашенное лицо

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала откровенное фото на своей странице в "Инстаграм".

На нем Анастасия Задорожная позирует в домашней обстановке. Она сидит в кресле, прижимая к себе собаку, которая в этот момент зажмурила глаза - вероятно, питомец просто спит.

Отдельного внимания заслуживает внешний вид актрисы. Знаменитость показалась совсем без макияжа, в простой серой футболке. Вдобавок, Анастасия Задорожная сделала себе странную прическу - собрала волосы на макушке, а отдельные локоны неаккуратно падают на лоб. В таком виде звезду сразу и не узнаешь.

"Кто-то спит, а кто-то скромно «высиживает» план по спасению всех кожаных носов:) Пока не придумали, но подождите-мы заняты этим всего пару часов:)", - подписала Настя публикацию.

В комментариях пользователи социальной сети оценили внешность Задорожной и ее планы на будущее:

"Так мило😍"; "Чёлка норм"; "Какая милота👍"; "Хорошенькая женщина 🌹😍"; "А кто-то сходит с ума по зеленоглазой красавице, ведя шоу "Контакты" )))"; "Спокойной ночи двум носикам человеческому и собачьему !!!"; "Обожаю Тебя 😊".

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