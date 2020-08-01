Відома балерина Анастасія Волочкова показала незвично змарнілу фігуру в супер-міні

Анастасія довгий час розповідала, що перейшла на нову дієту, обмежила харчування і навіть на світських заходах їсть салати і варені овочі. Схоже, це дало свої плоди - під час останнього публічного виходу в світ Анастасія виглядала незвично.

Змарніла фігура скандальної балерини відразу ж кинулася в очі на нових фото в социалньой мережі Instagram. Балерина приміряла супер-коротке темно-синє джинсове сукню і вдягнула шубу незважаючи на теплу погоду. При цьому її світле волосся виглядало дещо недоглянуто.

«Я так люблю приємні сюрпризи!🙏 І дуже ціную увагу!🙏🌺 Приїхала на зустріч в Сіті. В улюблений ресторан Bamboobar @bamboobarmsk 🔥 Навпроти нього знаходиться студія квітів @studiolarose 🌺 І ось спочатку співробітники салону, знаючи, що я люблю квіти, зустріли мене з невеликим букетиком півоній.🙏

А, дізнавшись, що я буду в ресторані, зібрали для мене чарівну композицію з півонія і пір'їнок і піднесли мені її несподівано🙏🌺 Якщо ви, перебуваючи в Сіті, захочете порадувати красою друзів і близьких, не проходьте повз цієї студії квітів.😊 😉🌹 Мені так приємно! Раечка, спасибі!», - написала Анастасія.

Не так давно російська артистка знову оскандалилася – відправившись в село під час карантину, відвідала закритий для відвідин храму. Знаменитість дізналася від правоохоронців, що Дівєєвського храм закритий і навіть була обурена тим, що її оштрафували в суді. У той же час зганьбився там і Микита Джигурда, потрапивши під увагу поліції.

Артисти вирішили зустрітися вдома у балерини, про що сама вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі. Волочкова позувала з улюбленими білими трояндами в руках, надівши на себе жовтий костюм. Причому не так давно її висміяли за даний наряд в мережі, зазначивши, що в цьому вбранні Анастасія схожа на жовтого курчати. Поруч у Волочкової розмістився її колега по цеху і один – Микита Джигурда в темному одязі.

«Мій чарівний ДРУГ у мене в гостях!!!😊 Микита @instadzhigurda Нашій дружбі не одне десятиліття! І ми дорожимо цією дружбою і завжди підтримуємо один одного.👍», - написала балерина.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях