Известная балерина Анастасия Волочкова показала необычно исхудавшую фигуру в супер-мини

Анастасия долгое время рассказывала, что перешла на новую диету, ограничила питание и даже на светских мероприятиях ест салаты и вареные овощи. Похоже, это дало свои "плоды" - во время последнего публичного выхода в свет Анастасия выглядела необычно.

Исхудавшая фигура скандальной балерины сразу же бросилась в глаза на новых фото в социалньой сети Инстаграм. Балерина примерила супер-короткое темно-синее джинсовое платье и надела шубу несмотря на теплую погоду. При этом ее светлые волосы выглядели несколько неухоженно.

«Я так люблю приятные сюрпризы!🙏 И очень ценю внимание!🙏🌺 Приехала на встречу в Сити. В любимый ресторан Bamboobar @bamboobarmsk 🔥 Напротив него находится студия цветов @studiolarose 🌺 И вот сначала сотрудники салона, зная, что я люблю цветы, встретили меня с небольшим букетиком пионов.🙏

А, узнав, что я буду в ресторане, собрали для меня волшебную композицию из пион и перышек и преподнесли мне ее неожиданно🙏🌺 Если вы, находясь в Сити, захотите порадовать красотой друзей и близких, не проходите мимо этой студии цветов.😊 😉🌹 Мне так приятно! Раечка, спасибо!», - написала Анастасия. Ранее за подобное фото Анастасии пользователи написали много едиких слов, порекомендовав одеваться скромнее, ведь она "уже не подросток".

Не так давно российская артистка снова оскандалилась – отправившись в деревню во время карантина, посетила закрытый для посещений храм. Знаменитость узнала от правоохранителей, что Дивеевский храм закрыт и даже была возмущена тем, что ее оштрафовали в суде. В то же время опозорился там и Никита Джигурда, попав под внимание полиции.

Артисты решили встретиться дома у балерины, о чем сама она сообщила на своей странице в социальной сети. Волочкова позировала с любимыми белыми розами в руках, надев на себя желтый костюм. Причем не так давно ее высмеяли за данный наряд в сети, отметив, что в этом наряде Анастасия похожа на желтого цыпленка. Рядом в Волочковой разместился ее коллега по цеху и друг – Никита Джигурда в темной одежде.

«Мой волшебный ДРУГ у меня в гостях!!!😊 Никита @instadzhigurda Нашей дружбе не одно десятилетие! И мы этой дружбой дорожим и всегда поддерживаем друг друга.👍», - написала балерина.

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