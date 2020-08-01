Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, поділилася яскравим домашнім кадром

цього разу на своїй другій сторінці співачка вирішила поділитися простим селфи. Віра позувала у вільній сукні кремового відтінку без макіяжу і укладок. При цьому в підписі зірка розповіла, що насправді ніякого масажу для шкіри обличчя не робила і не хоче.

Розкриваючи секрети догляду за собою, Віра написала, що їй дуже часто пишуть, роблю вона гімнастику особи ( при цьому кажуть, що хтось з майстрів говорив, що саме за їх системі вона її і робить ).

«Я не роблю гімнастику особи. 🙅🏼‍♀️ Чому то навіть не пробувала. От не лежить душа і все. Але мої подруги і сестра робили. Проходили курси і тд). Були різні відгуки, але я зрозуміла, що саме мені це не моє. Але мені підходять самомасажу. Я пішла на марафон за ним. При моєму графіку виділити годину на самомасаж обличчя і вправи для шиї, спини, постави щодня здавалося зовсім неможливим )) але я впоралася)) правда, з невеликими огріхами 🙈 І все ж, марафони закінчилися, а я продовжую використовувати відповідні особливо мені вправи», - розповіла Віра.

Користувачі тут же відповіли:

«Спасибі за реферанс на сторінку Віти - просто джерело інформації! Очі розбігаються ....😊», «Обожнюю цей пучок. 😳 Така гарна дівчинка 😍😍😍», «Віта найкрасивіша з усіх тих, хто препадает фейс гімнастику на теренах Instagram😊», «Я теж стала учасником #міябі, дуже подобається! За місяць обличчя стало світліше, свіже, а найцікавіше шия і спина відчувають себе набагато краще, спасибі Вікторії!», «Вєрка фотка дуууже так собі», «Ось Камерон коли молодші була красотуля,далекооо тобі😆».

Також поділилася Віра яскравим фото після заняття, на якому позувала в простому спортивному топі чорного кольору. При цьому особа зірки без макіяжу виглядало дуже свіжим і світлим.

«Для мене важливий спорт. І я займаюся ним в першу чергу для того, щоб добре себе почувати! Тому що на перше місце для себе ставлю ЗДОРОВ'Я!!! Тому фіз. навантаження повинна допомагати моєму тілу і організму, а не шкодити. Я за багато років пробувала багато різних варіантів і напрямків. І взагалі вчилася «напружувати» тіло, м'язи, зв'язки. Але лише кілька років тому зрозуміла, що Здорове тіло повинно бути розслабленим. У ньому не повинно бути блоків і затискачів. І тоді почала вчитися розслаблятися 😂

Я вже давно казала вам, що для себе знайшла функціональні тренування , пілатес і джиротоник. Це все допомагає моєму тілу бути в тонусі, повноцінно працювати і, звичайно, бути красивим, з кожним роком зберігаючи Здоров'я. Мій ідеальний графік занять - через день. Але мій робочий графік часто проти 😂 тому . Якщо я на місці - я займаюся з тренером в студії(пілатес) або будинку.

Так само до тренувань в будь-якому місці по можливості додаю кардіо-навантаження( від ходьби в швидкому темпі по парку/набережній до ходьби на біговій доріжці). Годину кардіо - ідеально. Коли є можливість. Але мені «сушитися» особливо не потрібно, тому я не зловживаю», - розповідає Віра.

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