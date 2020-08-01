Известная украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно проживает и работает в РФ, поделилась ярким домашним кадром

В этот раз на своей второй странице певица решила поделиться простым селфи. Вера позировала в свободном платье кремового оттенка без макияжа и укладок. При этом в подписи звезда рассказала, что на самом деле никакого массажа для кожи лица не делала и не хочет.

Раскрывая секреты ухода за собой, Вера написала, что ей очень часто пишут, делаю ли она гимнастику лица ( при этом говорят, что кто-то из мастеров говорил, что именно по их системе она ее и делает ).

«Я не делаю гимнастику лица. 🙅🏼‍♀️ Почему то даже не пробовала. Вот не лежит душа и все. Но, мои подруги и сестра делали. Проходили курсы и тд). Были разные отзывы, но я поняла, что именно мне это не мое. Но мне подходят самомассажа. Я пошла на марафон по ним. При моем графике выделить час на самомассаж лица и упражнения для шеи, спины, осанки каждый день казалось совсем невозможным )) но я справилась)) правда, с небольшими огрехами 🙈 И все же, марафоны закончились, а я продолжаю использовать особенно подходящие мне упражнения», - рассказала Вера.

Пользователи тут же ответили:

«Спасибо за реферанс на страницу Виты- просто кладезь информации! Глаза разбегаются ....😊», «Обожаю этот пучок. 😳 Такая красивая девочка 😍😍😍», «Вита самая красивая из всех тех, кто препадает фэйс гимнастику на просторах Инстаграм😊», «Я тоже стала участником #мияби, очень нравится! За месяц лицо стало светлее, свежее, а самое интересное шея и спина чувствуют себя намного лучше, спасибо Виктории! А вы выглядите, как девочка!», «Верка фотка ооочень так себе», «Вот Камерон когда помоложе была красотуля,далекооо тебе😆».

Также Вера поделилась ярким фото после занятия, на котором позировала в простом спортивном топе черного цвета. При этом лицо звезды без макияжа выглядело очень посвежевшим и светлым.

«Для меня важен спорт. И я занимаюсь им в первую очередь для того, чтобы хорошо себя чувствовать! Потому что на первое место для себя ставлю ЗДОРОВЬЕ!!! Поэтому физ.нагрузка должна помогать моему телу и организму, а не вредить. Я за многие годы пробовала много разных вариантов и направлений. И вообще училась «напрягать» тело, мышцы, связки. Но только несколько лет назад поняла, что Здоровое тело должно быть расслабленным. В нем не должно быть блоков и зажимов. И тогда начала учиться расслабляться 😂

Я уже давно говорила вам, что для себя нашла функциональные тренировки , пилатес и джиротоник. Это все помогает моему телу быть в тонусе, полноценно работать и, конечно, быть красивым, с каждым годом сохраняя Здоровье. Мой идеальный график занятий - через день. Но мой рабочий график часто против 😂 поэтому . Если я на месте - я занимаюсь с тренером в студии(пилатес) или дома.

Так же к тренировкам в любом месте по возможности добавляю кардио-нагрузку( от ходьбы в быстром темпе по парку/набережной до ходьбы на беговой дорожке). Час кардио - идеально. Когда есть возможность. Но мне «сушиться» особо не нужно, поэтому я не злоупотребляю», - рассказывает Вера.

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