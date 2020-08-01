Співачка Даша Астаф'єва вразила відвертим образом
Як передає Politeka.net, відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Insagram.
На кадрі Астаф'єва постала в досить пікантному наряді: поверх чорного білизни вона вбралася в сіточку, яка тільки додала пікантності її образу.
Спокусливо вигнувшись, Даша у всій красі продемонструвала всі свої вигини.
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Особливу увагу фанатів співачки привернула її зачіска: вони навіть попросили розкрити секрет її чорний кучерів.
Шанувальники залишилися в захваті від публікації співачки, і залишили чимало лісових коментарів під нею.
"Даша найкраща", Даша втілення сексу" Дар'я ніж кудрявите так волосся підкажіть, будь ласка?)", "Шикардос", - писали під знімком знаменитості.
Варто відзначити, що Астафьефа досить часто радує своїх шанувальників відвертими образами.
На одному з останніх знімків вона постала в спокусливому чорному боді з білими торочками. Даша на високих шпильках ефектно сперлася "п'ятою точкою" про стіну, піднявши одну ніжку.
Спекотна брюнетка зібрала волосся в пучок і наділа сонцезахисні окуляри в стилі 60-х".
Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі
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