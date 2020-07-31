Відома фітнес-тренер Катерина Усманова похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«2 компоненти самооцінки. Якщо коротко, то здорова самооцінка складається з: ✍🏻оцінки (усвідомлення своїх чеснот і 💪🏼роботи над своїми «недоліками», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках Усманова позує під час відпочинку на морі, демонструючи ідеальну фігуру в мокрому купальнику. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Яка соковита, можна дивитися нескінченно», «Чудова русалка🔥❤️ Щастя і добробуту тобі й вашій родині🤗🙏❤», «Господи, як же красиво», «Неймовірна ❤️🔥 дуже красиві живі атмосферні фото», «Яка гарна», — пишуть вони.

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На фото Усманова позувала в жовтому бікіні на мотузочках, розвернувшись спиною до камери. Красуня залишила волосся розпущеним і демонструвала підтягнуту п'яту точку, яку вона активно покращувала. Дівчина нічого не прикривала і не соромилася показати результати своєї праці.

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