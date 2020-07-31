Українці за час карантину масово перейшли на оплату покупок картами

Про це розповіла прес-служба НБУ на своїй сторінці в Фейсбук. Наголошується, що українці стали набагато рідше знімати готівку в банкоматах, замість цього оплачуючи покупки безготівковим способом.

«Ми маємо частку безготівкових операцій з картами по сумі близько 55%. До карантину цей показник становив 50%», – розповів колишній заступник голови Національного банку Сергій Холод.

Крім того, повідомляється, що Нацбанк вперше з березня відновлює для банків тарифи в Системі електронних платежів і переводить СЕП у майже цілодобовий режим роботи.

«Ми чотири місяці не стягували з банків плату за проведення розрахунків у СЕП. З 03 серпня плануємо запустити роботу СЕП у розширеному регламент 23/7, що передбачає доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години в добу 7 днів на тиждень», - розповів Холод.

Він уточнив, що система формування тарифів для банків була змінена. Тепер вони будуть залежати не від моменту здійснення операції, як було раніше, а від суми. У НБУ повідомили, що за їхніми прогнозами тарифи можуть зрости для близько 20% клієнтів банків.

Раніше ми писали, що українці, які користуються банківськими картами, зможуть знімати готівку прямо на касах продуктових супермаркетів.

Сервіс доступний для карт MasterCard і для клієнтів Приватбанку, Ощадбанку та Райффайзен Банк Аваль.

Для того, щоб отримати готівку на касі торгової точки, українцеві потрібно лише оплатити товар банківської картою на будь-яку суму і повідомити касиру, що ви бажаєте зняти готівку.

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