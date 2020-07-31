Відома балерина Анастасія Волочкова похвалилася розвагами зі скандальним артистом Микитою Джигурдою

Не так давно російська артистка знову оскандалилася – відправившись в село під час карантину, відвідала закритий для відвідин храму. Знаменитість дізналася від правоохоронців, що Дівєєвський храм закритий і навіть була обурена тим, що її оштрафували в суді. У той же час зганьбився там і Никита Джигурда, потрапивши під увагу поліції.

Артисти вирішили зустрітися вдома у балерини, про що сама вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі. Волочкова позувала з улюбленими білими трояндами в руках, надівши на себе жовтий костюм. Причому не так давно її висміяли за даний наряд в мережі, зазначивши, що в цьому вбранні Анастасія схожа на жовтого курчати. Поруч у Волочкової розмістився її колега по цеху і один – Микита Джигурда в темному одязі.

«Мій чарівний ДРУГ у мене в гостях!!!😊 Микита @instadzhigurda Нашій дружбі не одне десятиліття! І ми дорожимо цією дружбою і завжди підтримуємо один одного.👍», - написала балерина.

Також балерина продемонструвала засмаглим тілом в короткій білій сукні, в черговий раз здивувавши вибором наряду. Не секрет, що Анастасію вічно критикують і висміюють за її вбрання, що підкреслюють і без того більше плечі знаменитості та її вузькі стегна.

Саму Волочкову це не бентежить, вона продовжує носити те, що хоче і навіть ігнорує поради стиліста. На новому фото, представленому в соціальній мережі Instagram, зірка позувала в білому вбранні з мережив.

При цьому свої короткі жовті волосся Анастасія вирішила розпустити і доповнити образ туфлями на високих підборах. Щоб не отримати гнівних коментарів, балерина також приховала доступ до коментарям. Раніше зірку жорстко висміяли за схожий наряд, написавши, що їй вже "і косметолог не допоміг".

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