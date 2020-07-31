Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась развлечениями со скандальным артистом Никитой Джигурдой

Не так давно российская артистка снова оскандалилась – отправившись в деревню во время карантина, посетила закрытый для посещений храм. Знаменитость узнала от правоохранителей, что Дивеевский храм закрыт и даже была возмущена тем, что ее оштрафовали в суде. В то же время опозорился там и Никита Джигурда, попав под внимание полиции.

Артисты решили встретиться дома у балерины, о чем сама она сообщила на своей странице в социальной сети. Волочкова позировала с любимыми белыми розами в руках, надев на себя желтый костюм. Причем не так давно ее высмеяли за данный наряд в сети, отметив, что в этом наряде Анастасия похожа на желтого цыпленка. Рядом в Волочковой разместился ее коллега по цеху и друг – Никита Джигурда в темной одежде.

«Мой волшебный ДРУГ у меня в гостях!!!😊 Никита @instadzhigurda Нашей дружбе не одно десятилетие! И мы этой дружбой дорожим и всегда поддерживаем друг друга.👍», - написала балерина.

Также балерина блеснула загорелым телом в коротком белом платье, в очередной раз удивив выбором наряда. Не секрет, что Анастасию вечно критикуют и высмеивают за ее наряды, которые подчеркивают и без того больше плечи знаменитости и ее узкие бедра.

Саму Волочкову это не смущает, она продолжает носить то, что хочет и даже игнорирует советы стилиста. На новом фото, представленном в социальной сети Инстаграм, звезда позировала в белом наряде из кружев.

При этом свои короткие желтые волосы Анастасия решила распустить и дополнить образ туфлями на высоком каблуке. Чтобы не получить гневных комментариев, балерина также скрыла доступ к комментариям. Ранее звезду жестко высмеяли за похожий наряд, написав, что ей уже "и косметолог не помог".

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