Співачка зі студії "Квартал 95" Віра Кекеля здивувала сміливим чином у відвертому костюмі

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нове фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Красуня приміряла образ модного іспанського тореадора, про що розповіла в описі. Вона одяглася в чорне боді, яке вигідно підкреслило бюст співачки і оголило пружні стегна. Крім того, Віра наділу синьо-червоний жакет з безліччю сріблястих ниток, струмують по руках. Довершила образ пишна зачіска і яскравий макіяж.

Користувачі соціальної мережі по достоїнству оцінили відвертий образ Кекелии і залишили безліч захоплених коментарів:

"Мій улюблений образ! Веруся, це хана 🖤🖤"; "Який кайф!!!"; "супер😍🔥👍"; "Яка бомба 💣"; "Шикардос👍"; "Слава Богу, стали «оголятися» ті дівчата, яким є що показати... а не тільки бодипозитивные панянки"; "Красуня! Чекаємо неперевершеного вокалу на «Танці з заїздами»!"; "Ви дуже талановиті! У Вас божевільною краси Голос!!! Удачі Вам і фарту!"; "Шикарно! Можна тільки мріяти, щоб так перетворюватися зі стилістами та дизайнерами"; "Тов цей шикарний жакет ❤️ти прекрасна🌞👌🏻👍🏻😁😘😘😘"; "Віра, цей образ Вам так йде!".

Варто відзначити, що всього кілька місяців тому Віра Кекелія народила первістка. Але тепер вона відновила форму і вже повернулася до роботи.

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