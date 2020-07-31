Аліна у сукні принцеси перевершила себе

Відома співачка Аліна Гросу показала ніжний образ, позуючи в сукні "з випускного"

Цього разу Аліна вирішила поділитися ніжним образом, який приміряла під час зйомок нового кіно. Аліна предстала, як вона зазначає, просто плаття з "випускного". Дівчина захопила чином принцеси Аврори.

Так струнка дівчина позувала в довгій сукні ніжно-бірюзового відтінку і я акуратною укладанням. Судячи по тегам, вже відомо назву картини, в якій аліна знімається - "Любов з ароматом кави".

«Коли сказали, що сукня з випускного підійде на всі випадки життя😂)))) прынцесса Аврора в справі🤪🤪🤪 Знімаємо кіно😊 #любовьсароматомкофе 🎥🎬☕️❤️», - написала Гросу.

Ось що відповіли користувачі:

«Ось це вирази облич у хлопців на задньому фоні 🤣», «Ви супер. Приїжджайте в р. Конотоп», «Шикарна дівчина!💅💅💋», «Дуже красива😍😍😍», «Красуня 👍», «Аліночка ❤️ дуже красива і плаття шикарне 😊👍🏻», «Аліна не вагітна?», «Тобі йде👍👍», «Дуже красива 😍😍😍», «Як Білосніжка😍😍😍❤️❤️❤️», «😍 Яка гарна 🤗», «Красуня 🤗», «Гарна яка😍🔥».

Зазначимо, Аліна любить змінювати образи, ділитися на своїй сторінці в Instagram різними корисними рецептами, показувати смаколики, але практично ніколи не говорить про чоловіка. На фото із зіркою чоловік не з'являється. Після весілля Аліна припинила публікувати спільні фото, чим викликала у фанатів хвилю невдоволення.

При этомне так давно щаслива співачка показала милий кадр, в якому вона ніжно посміхається і тримає в руках величезних розмірів букет. За словами самої Аліни, це від чоловіка. В честь цього вона навіть присвятила йому невеличкий вірш:

«Нас не розділять відстань,

Ніщо, ніде і ніколи!!!

Так любиш ти - до «без сознанья»...

Так я люблю, щоб назавжди❤️

Душа моя, лише ти вмієш

Любити так казково і пристрасно,

За сотні миль мене зігрієш

І я зрозумію, що життя прекрасне!

Дякую, коханий мій🥰🥰🥰

#стихиалинкиблондинки», - написала Аліна.

Ось що відповіли фанати: «Лялечка🤩», «Яка краса😍», «Ти прекрасна, обожнюю тебе Аліна😽🔥🔥🔥🔥», «Яка краса😘💖💖💖», «Красуня🍬», «Вау, які красиві квіти», «Нарешті щось про чоловіка», «Такі пристрасті))».

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