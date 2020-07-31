Известная украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно проживает и работает в РФ, показала себя без украшений и фотошопа

В этот раз Вера блистала фигурой в спортивном топе на домашнем селфи после тренировки. На своей второй странице в Инстаграм звезда решила показывать, как заниматся, как веселится дома и как выбирает полезный уход для лица и тела.

Вера поделилась ярким фото после занятия, на котором позировала в простом спортивном топе черного цвета. При этом лицо звезды без макияжа выглядело очень посвежевшим и светлым.

«Для меня важен спорт. И я занимаюсь им в первую очередь для того, чтобы хорошо себя чувствовать! Потому что на первое место для себя ставлю ЗДОРОВЬЕ!!! Поэтому физ.нагрузка должна помогать моему телу и организму, а не вредить. Я за многие годы пробовала много разных вариантов и направлений. И вообще училась «напрягать» тело, мышцы, связки. Но только несколько лет назад поняла, что Здоровое тело должно быть расслабленным. В нем не должно быть блоков и зажимов. И тогда начала учиться расслабляться 😂

Я уже давно говорила вам, что для себя нашла функциональные тренировки , пилатес и джиротоник. Это все помогает моему телу быть в тонусе, полноценно работать и, конечно, быть красивым, с каждым годом сохраняя Здоровье. Мой идеальный график занятий - через день. Но мой рабочий график часто против 😂 поэтому . Если я на месте - я занимаюсь с тренером в студии(пилатес) или дома.

Так же к тренировкам в любом месте по возможности добавляю кардио-нагрузку( от ходьбы в быстром темпе по парку/набережной до ходьбы на беговой дорожке). Час кардио - идеально. Когда есть возможность. Но мне «сушиться» особо не нужно, поэтому я не злоупотребляю», - рассказывает Вера.

Пользователи в свою очередь восхитились звездой:

«Как прекрасно и чудесно, что сейчас у нас есть возможность позаниматься вместе с Вами, со звездой!!! И так непринуждённо!,», «Он невероятно крутой и просто спас мою спину! Буду очень очень благодарна», «Этот угол у двери- не по фен шуй!», «Сегодня отчетливо чувствую ту приятно-ноющую боль в области моих вторых 90 👍🏻😂 Когда будет следующая запись? Благодарю 😘», «Пупсик, остановись…», «Только с вами мне доставляет удовольствие тренироваться! Спасибо за время и тем что делитесь кусочками своей жизни 😍».

Также звезда рассказала об упражнениях, которые выполнила с подругой и записала все на видео, чтобы фанаты смогли все посмотреть и также потренироваться.

«Теперь в вашем арсенале сохраненные в IGTV от нас есть 3 тренировки, которые вы можете миксовать, как хотите!💪🏻 заниматься когда хотите , но в идеале - через день и идти к своей цели) на вопрос - как я ухаживаю за своим телом? первый ответ будет - питание, второй - тренировки👍🏻 я понимаю, что я уже надоела вам (читай задолбала), как надзиратель, повторять одно и то же, но это аксиома!!!

Массажи! Я люблю жесткий массаж, но без синяков)) массажи помогают восстанавливаться мышцам после тренировки, плюс ещё больше улучшают кровообращение. Ну и кожа заметно подтягивается😉 для крутого массажа нужно - супер-специалист и время)) первый у меня есть, второго обычно нет)) но я выделяю ))», - рассказывает Вера.

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