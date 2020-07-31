Українська співачка Даша Астаф'єва здивувала новим незвичайним вбранням

Як пише Politeka.net, знаменитість виклала загадкове фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

"Назвіть головні симптоми закоханості? У мене - крепатура на обличчі 😂😅", - пише Даша Астаф'єва.

На фото співачка постала в одязі, що складається з безлічі довгих шнурків. Вона накрила обличчя руками, практично повністю сховавшись за моторошнуватими рукавами. Чорно-білий формат додає зображенню похмуру атмосферу, як у фільмах жахів. Сама Даша Астаф'єва дивиться напруженим поглядом, трохи відкривши рот.

Користувачі соціальної мережі прокоментували незвичайний образ співачки, багатьом він припав до смаку:

"Я ворона, я ворона на на на на"; "Сильний фото"; "Даша, ти любов львинська ♥️"; "Дуже красива фотографія!"; "Нагадуєте Мадонну з кліпу frozen ♥️".

Раніше Даша Астаф'єва порадувала шанувальників іншим відвертим знімком, для якого вбралася в сіру повітряну блузу. На фото можна помітити пікантну деталь - Даша Астаф'єва не одягла нижньої білизни і постала з відкритими плечима. Крім того вона схрестила руки на грудях, задерла голову з мрійливим поглядом і торкнулася обличчя, на якому застигла посмішка.

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