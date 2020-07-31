Украинская певица Даша Астафьева удивила новым необычным нарядом
Как пишет Politeka.net, знаменитость выложила загадочное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
"Назовите главные симптомы влюблённости? У меня - крепатура на лице 😂😅", - пишет Даша Астафьева.
На фото певица предстала в одежде, состоящей из множества длинных шнурков. Она накрыло лицо руками, практически полностью спрятавшись за жутковатыми рукавами. Черно-белый формат придает снимку мрачноватую атмосферу, как в фильмах ужасов. Сама Даша Астафьева смотрит напряженным взглядом, чуть приоткрыв рот.
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Пользователи социальной сети прокомментировали необычный образ певицы, многим он пришелся по вкусу:
"Я ворона, я ворона на на на на"; "Сильное фото"; "Даша, ты любовь львинская♥️"; "Очень красивая фотография!"; "Напоминаете Мадонну из клипа frozen ♥️".
Ранее Даша Астафьева порадовала поклонников другим откровенным снимком, для которого нарядилась в серую воздушную блузу. На фото можно заметить пикантную деталь - Даша Астафьева не надела нижнего белья и предстала с открытыми плечами. Кроме того она скрестила руки на груди, задрала голову с мечтательным взглядом и коснулась лица, на котором застыла улыбка.
Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире
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