Украинская певица Даша Астафьева удивила новым необычным нарядом

Как пишет Politeka.net, знаменитость выложила загадочное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

"Назовите главные симптомы влюблённости? У меня - крепатура на лице 😂😅", - пишет Даша Астафьева.

На фото певица предстала в одежде, состоящей из множества длинных шнурков. Она накрыло лицо руками, практически полностью спрятавшись за жутковатыми рукавами. Черно-белый формат придает снимку мрачноватую атмосферу, как в фильмах ужасов. Сама Даша Астафьева смотрит напряженным взглядом, чуть приоткрыв рот.

Пользователи социальной сети прокомментировали необычный образ певицы, многим он пришелся по вкусу:

"Я ворона, я ворона на на на на"; "Сильное фото"; "Даша, ты любовь львинская♥️"; "Очень красивая фотография!"; "Напоминаете Мадонну из клипа frozen ♥️".

Ранее Даша Астафьева порадовала поклонников другим откровенным снимком, для которого нарядилась в серую воздушную блузу. На фото можно заметить пикантную деталь - Даша Астафьева не надела нижнего белья и предстала с открытыми плечами. Кроме того она скрестила руки на груди, задрала голову с мечтательным взглядом и коснулась лица, на котором застыла улыбка.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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