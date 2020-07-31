Відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха показала струнку фігуру на тлі ідеального заходу

Дівчина кілька днів тому вирушила на відпочинок, тому в її профілі в соціальній мережі Instagram все частіше з'являються стильні кадри, вражаючі фанатів. Цього разу співачка поділилася серією фото, зроблених на узбережжі на заході.

Віка вразила не тільки крихкою фігурою, але ще і природною красою, зробивши ледь помітний макіяж. Позуючи в кольоровому сарафані, співачка заінтригувала також заявою про плани на майбутнє, які і без того цікавлять користувачів Instagram.

Як відомо, Вікторія все ще незаміжня, тому фактично кожний фторой шанувальники запитує під постами, з ким відпочиває дівчина або де її обранець.

«Прекрасний сонячний день підійшов до кінця😊, і я поринаю🧘🏻‍♀️ у вечірню атмосферу 🌅 .. Провівши захід на набережній історичного містечка Ровінь, я трохи полетіла🦋 в романтичних думках 💭 🧏🏻‍♀️, представивши майбутнє.. Ех, мої мрії, я як ні-будь поділюся з вами своїми мріями🥰, а поки я пішла вечеряти на набережній біля моря в затишній кафешці! ❤️», - написала Віка.

Ось що відповіли фанати:

«Вікуся , як ти зробила так що у тебе райдужний кружечок навколо головної фотографії ?? 😃🥰🥰», «Класна спідниця», «Таке плаття гарне😀😀😀», «Ви прекрасні», «#этолюбовь❤️🔥🎉👏», «...хороший фон. для Вікторії Шикарно....», «😍👍🌅Захід сонця на березі моря — це справді захоплююче видовище», «Шикардос🔥👍🤘», «Красуня🔥 такі класні фотографії🔥», «Без цих намальованих очей зовсім інша людина. І теж дуже симпотная. 👍😁».

Також ми писали, що завдяки постійному праці та наполегливості, струнка фігура Смеюхі завжди інтригує фанатів - дівчата масово запитують в Instagram під постами зірки, як вона доглядає за собою і цей раз не став винятком:

«Всім доброго ранку😊❤️☀️! Мій день починається зі знайомства з рибками на глибині кристальности чистого Адріатичного моря.. Отримую заряд на цілий день!

до Речі сьогодні замість ранкових пробіжок, прогулянок з тренуванням🏃🏻‍♀️, замінила напрям спорту на плавання🏊🏼‍♀️, де перевершила саму себе🙆🏻‍♀️ і пропливла приблизно 2 км.😇 Ну що, понеслася!😍🤘🏻 Передам привіт рибкам від вас!!! 🐠🐟 #sporteverywhere,» - Віка пише під постом.

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