Популярна співачка Світлана Лобода приміряла максимально відвертий і спокусливий наряд

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала гарячий знімок на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Напередодні Світлана Лобода випустила новий кліп на пісню "Boom Boom", в якому постала в дуже відвертому образі. У "інсте" співачка показала свій наряд у всіх подробицях. Як видно на фото, вона одягла чорне напівпрозоре боді з блискучим декором на самих пікантних місцях. Крім того, Світлана прикрасила своє ідеальне тіло блискучою ланцюгом на шиї і діадемою на голові.

Лобода відображена в ракурсі зверху так, що відкривається чудовий вид на зону декольте. Видно також, що нижня білизна повністю оголює пружні стегна виконавиці. До того ж, вона зробила яскравий макіяж і млосно дивиться в камеру, трохи відкривши рот.

Користувачі соціальної мережі були приємно здивовані пікантним нарядом Світлани Лободи і оставлии багато компліментів в коментарях:

"Тілль Ліндеманн підказав ідею кліпу?😁"; "Здивували, так здивували🤪🤪🤪🤷🏼‍♀️"; "Це просто шикарно🤩🤩🤩🤩🥂👌🏽"; "Це дуже круто!!!"; "Це вогняне вогнище!!!"; "Ну чистий з❤кс, кліп я подивилася🔥🔥🔥 Свєтуля, обожнюю вас, ви нереально крута💋"; "Світлана,це просто відвал голови😍. Спасибі вам за те,що радуєте нас такими чудовими кліпами😍❤️".

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