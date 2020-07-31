Популярная певица Светлана Лобода примерила максимально откровенный и соблазнительный наряд

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала горячий снимок на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Накануне Светлана Лобода выпустила новый клип на песню "Boom Boom", в котором предстала в очень откровенном образе. В "инсте" певица показала свой наряд во всех подробностях. Как видно на фото, она надела полупрозрачное черное боди с блестящим декором на самых пикантных местах. Кроме того, Светлана украсила свое идеальное тело сверкающей цепью на шее и диадемой на голове.

Лобода запечатлена в ракурсе сверху так, что открывается отличный вид на зону декольте. Видно также, что нижнее белье полностью обнажает упругие бедра исполнительницы. Вдобавок, она сделала яркий макияж и томно смотрит в камеру, чуть приоткрыв рот.

Пользователи социальной сети были приятно удивлены пикантным нарядом Светланы Лободы и оставлии много комплиментов в комментариях:

"Тилль Линдеманн подсказал идею клипа?😁"; "Удивили, так удивили🤪🤪🤪🤷🏼‍♀️"; "Это просто шикарно🤩🤩🤩🤩🥂👌🏽"; "Это очень круто!!!"; "Это огненное огнище!!!"; "Ну чистый с❤кс, клип я посмотрела🔥🔥🔥 Светуля, обожаю вас, вы нереально крутая💋"; "Светлана,это просто отвал головы😍. Спасибо вам за то,что радуете нас такими замечательными клипами😍❤️".

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев