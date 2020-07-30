Репер і продюсер Олексій Потапенко розповів, як виконує подружній обов'язок з Настею Каменських

Він розкрив подробиці інтимного життя ведучої Маші Єфросиніної в її шоу "Екзамен" на YouTube, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

За словами Потапа, у них з Настею дуже палкі стосунки. З-за незгасну пристрасті секс у них трапляється в самих невідповідних для цього місцях.

"У нас було скрізь: у літаку, гримерці, в ресторані під час ділової зустрічі", - заявив музикант. - "Це вона викликає в мене такі почуття, що я не можу зупинитися".

Сексуальний магнетизм між подружжям настільки сильний, що вони часом навіть забувають про людей навколо. За словами Потапа, оточуючі навіть робили їм зауваження і просили зменшити оберти.

"Бувало, в гастрольному автобусі нам кажуть: "Друзі, будь ласка, припиніть, вже весь автобус вас чує!". Ми дуже пристрасні коханці", - зазначив Олексій Потапенко.

Репер навіть похвалився "рекордними цифрами", яких досяг у шлюбі з Настею Каменських. За його словами, бувало так, що щасливе подружжя "просто не виходили з кімнати, закривалися там на цілий день".

Знаменита українська пара офіційно зіграла весілля в травні 2019 року. Хоча Настя Каменських нещодавно зізналася, що шлюб уклали ще три роки тому в Лас-Вегасі.

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