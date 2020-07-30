Українська співачка MARUV змінила імідж заради чуттєвій фотосесії і перетворилася на копію Діти фон Тіз

Кілька днів тому Анна представила серію кадрів, на яких показала себе в образі, дуже схожим на стиль Моніки Беллучі. А сьогодні в соціальній мережі Instagram Корсун поділилася кадрами, засвітивши вже новий імідж.

В образі фатальної красуні Анна приміряла чорне плаття з прьями, зробила вінтажну зачіску і доповнила свій вечірній образ досить яскравим макіяжем з акцентом на виразні очі.

Як і очікувалося, фанати одразу ж почали коментувати побачені фото дівчини, порівнявши її з відомою кабаре-дівою:

«Це прям ваше !!! 😍», «Аня вирішила нас порадувати новими фотками. Все ясно», «Як же я чекала цих фотографій 🔥😍😍😍», «Богиня🔥», «Maruv красуня звичайно, тут без питань, але фотограф халтурить, айяйяй☝️ для такого шикарного способу фотки дуже невиразні вийшли😕 Аня тримай свого фотографа в тонусі, він може набагато краще!», «Фото Марув–це як окремий вид мистецтва», «Рокова жінка! ❤️🔥😍», «Круто, Анька!!!!!🔥🔥», «Вау! Вау! Вау! З легше...😍😍😍», «цигарка зайве», «Вау, яка краса😍👍», - написала Анна.

Щоб привертати увагу до себе, артистка намагається в кожній зйомці робити акцент на чомусь новому, однак при цьому не змінює власний стиль. На сторінці Анни в Instagram і Facebook з'явилися жаркі кадри в сміливому і одночасно з тим інтригуючому образі. З укороченим каре з такою ж чубчиком Корсун блищала в чорній міні-сукні, доповнивши вбрання тонкими рукавичками з сіточки і капроновими коглотками такого ж відтінку.

Як відомо, не так давно співачка виставила серію пікантних кадрів, які були зроблені під час зйомок кліпу Maruv & BOOSIN — I Want You. Так, артистка позувала в чорній міні-сукні, чорних прозорих панчохах і туфлях-човниках, виставивши напоказ струнку фігуру. Деталі образу здалися фанатам приголомшливими, про що вони тут же поспішили написати в коментарях.

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