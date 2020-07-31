60-летнет актор Вел Кілмер, відомий по ролі Бетмена, розповів про зв'язки з голлівудськими актрисами

Своїми спогадами він поділився в автобіографічній книзі.

Кілмер встиг підкорити серця супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд, актриси Анджеліни Джолі і навіть співачки Шер.

Мемуари актора вийшли під назвою "Я твій Гекльберрі". У них Вел детально описав всі свої відносини.

Першою, яку він згадав у книзі, була легендарна співачка Шер.

"Ми обидва любили посміятися", - так Кілмер описав їх відносини.

Просто неземну любов актор пережив, зустрівши Сідні Кроуфорд.

"Любив і просто продовжував любити її. Я думав, що міг померти від кохання і щастя", - поділився він у книзі.

Бурхливий роман також спалахнув у Кілмера і з Анджеліною Джолі. За словами актора, Джолі врятувала його від самотності і «була найсерйознішою і душевної з всіх» дівчат, з якими йому доводилося зустрічатися.

Найважче актор пережив розлучення з актрисою Деріл Ханна. За його словами, він все ще любить її.

«Коли ми розлучилися, я плакав кожен день протягом пів року», - написав актор у свій книзі.

Нагадаємо, Кілмер він дебютував на сцені театру 1981 році, а вже в 1984 вийшов перший фільм з його участю — "Цілком таємно". Ця картина поклала гарний початок для подальшого розвитку Кілмера як актора.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі не стрималася і вразила визнанням про дітей.

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