60-летнет актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена, рассказал о связях с голливудскими актрисами

Своими воспоминаниями он поделился в автобиографической книге.

Килмер успел покорить сердца супермодели 90-х Синди Кроуфорд, актрисы Анджелины Джоли и даже певицы Шер.

Мемуары актера вышли под названием "Я твой Гекльберри". В них Вэл детально описал все свои отношения.

Первой, которую он упомянул в книге была легендарная певица Шер.

"Мы оба любили посмеяться", - так Килмер описал их отношения.

Просто неземную любовь актер пережил, встретив Сидни Кроуфорд.

"Любил и просто продолжал любить ее. Я думал, что мог умереть от любви и счастья", - поделился он в книге.

Бурный роман также вспыхнул у Килмера и с Анджелиной Джоли. По словам актера, Джоли спасла его от одиночества и «была самой серьезной и душевной из всех» девушек, с которыми ему доводилось встречаться.

Тяжелее всего актер пережил расставание с актрисой Дэрил Ханной. По его словам, он все еще любит ее.

«Когда мы расстались, я плакал каждый день в течении полугода», - написал актер в свое книге.

Напомним, Килмер он дебютировал на сцене театра 1981 году, а уже в 1984 вышел первый фильм с его участием — "Совершенно секретно". Эта картина положила хорошее начало для дальнейшего развития Килмера как актера.

Напомним, что Анджелина Джоли не сдержалась и поразила признанием о детях.

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