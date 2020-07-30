Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала струнку фігуру в чорному бікіні

Дівчина вже досить давно активно займається спортзалі, любить відпочивати на природі, веселитися на ранкових заняттях і завжди ділиться з фанатами фотозвітами з її занять спортом. При цьому Віка не приховує того, що любить смачно поїсти і відпочити з племінницею.

Завдяки постійному праці та наполегливості, струнка фігура Смеюхі завжди інтригує фанатів - дівчата масово запитують в Instagram під постами зірки, як вона доглядає за собою і цей раз не став винятком:

«Всім доброго ранку😊❤️☀️! Мій день починається зі знайомства з рибками на глибині кристальности чистого Адріатичного моря.. Отримую заряд на цілий день!

до Речі сьогодні замість ранкових пробіжок, прогулянок з тренуванням🏃🏻‍♀️, замінила напрям спорту на плавання🏊🏼‍♀️, де перевершила саму себе🙆🏻‍♀️ і пропливла приблизно 2 км.😇 Ну що, понеслася!😍🤘🏻 Передам привіт рибкам від вас!!! 🐠🐟 #sporteverywhere,» - Віка пише під постом.

Ось що відповіли фанати:

«Так, Адріатика-це щось. Такого синього моря я не бачила ніде 👍», «З самого ранку рибкам спокою немає😂», «Талановита людина, талановита в усьому!😊☝️Вперед до нових відкриттів, дивного підводного світу! 🌊💦🐠🐡🌊🐟🦑🌊💦💧», «Яке тіло😍», «Гаряча!🔥❤️», «Русалка 🧜‍♀️», «В хорошому сенсі тільки привіт передавай😁💞💋красуня», «Принцеса 👸❤️».

Також на нових кадрах в соціальній мережі Instagram Вікторія показала, як позувала у різнобарвному бікіні яскравих відтінків, причому робила вона це не одна, а разом з... чайкою! Забавні кадри Смеюхі не залишили байдужими фанатів.

«Вона ніби знала, що я її чекаю!😂😂😂 Ну не байдужі чайки до мене🥰, сама того не підозрювала, до зустрічі з цими чарівними створіннями в такій близькості..! 🧡💛💚

Ми навіть подружилися, таке відчуття, що чайки своїм голосом щось розповідають мені або просять мене про щось, а у відповідях на людській мові розуміють краще за багатьох інших..! Вони майже ручні! Може це та сама, яку я погодувала з ранку?😝🙆🏻‍♀️ По-цьому і прилетіла до мене!?🤔 Улюблені, а що знаєте ви про цих птахів?😍❤️,» - написала Віка.

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