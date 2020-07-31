Українська співачка Вікторія Смеюха з групи "Неангели" показала розкішні кадри свого відпочинку

Знаменитість опублікувала фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", пише Politeka.net.

Вікторія Смеюха постала перед шанувальниками у яскравому різнобарвному сукню, подвязанном шнуроком на поясі. У наряду просторі рукави, які добре просвічуються, проте інші місця тканина успішно приховує. Образ співачки довершила невелика сумочка на ланцюжку, яку вона повісила на плече. Варто відзначити, що дівчина не стала робити яскравий макіяж і обійшлася мінімумом косметики.

В такому вигляді Вікторія Смеюха отправиласьв подорож. Так на одному з фото можна помітити стара будівля з високою вежею, на іншому виконавиця зображена біля зеленої галявини. Ще на двох знімках Вікторія позує за столиком у ресторані з келихом вина. Вона томно посміхається, пікантно приспустивши сукню на плечі.

"Завдяки цьому відпочинку, я по різному можу виглядати в ваших очах 👁 👁 , і незважаючи на те, що я в душі проста людина, мені, як і кожному з нас хочеться побути аристократом. Ділюся з вами усім найпотаємнішим! А яку я вам подобаюся?", - підписала публікацію Смеюха.

Користувачі соціальної мережі оцінили новий літній образ знаменитості в коментарях:

"Ви в принципі не можете не подобатися. Абсолютно будь 🔥😍"; "Пишаюся і захоплююся! Келих з вином тримаєш за етикетом😉"; "Люблю тебе такою, яка ти є!😍❤️😊👍"; "Шикарна🔥 Подобаєшся справжньою, такою і залишайся!!!!😍😍😍"; "Різної подобаєтеся без макіяжу на відпочинку,така ж красуня, як і з мейкапом. В шикарних вбраннях сценічних. Найбільше подобається ваш неймовірний голос. Гарного відпочинку Вікторія"; "Ви рідкісний людина, якій бути без мейк і сценічних нарядів навіть краще👍👍👍❤️"; "Чарівна Міледі🔥👏❤️"; "Землячка і тезка , ти просто супер , завжди 🔥 , мені ти подобаєшся будь ! Будь сама собою ! І нехай весь світ зачекає ! ❤️".

Нагадаємо, солістка групи «Неангели» показала свої ідеальні форми.

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику.

Також Politeka писала, солістка групи "Неангели" Вікторія з'явилася в дуже відвертому образі.